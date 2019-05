“Con la firma, avvenuta ieri, del contratto che sancisce la realizzazione di un altro tratto di marciapiede in Via della Sorgente si avvia il progetto di miglioramento dell’invaso spaziale in località Santa Maria che sarà, inoltre, migliorato con la sostituzione degli organi illuminanti”. Lo annuncia Domenico Quaranta, attuale sindaco di San Pietro al Tanagro.

I nuovi corpi illuminanti, come spiegato da Quaranta, potranno essere acquistati grazie ad un reperimento di risorse per circa 300.000 euro ottenute mediante il riutilizzo di liquidità giacenti presso Cassa Depositi e Prestiti.

Nel dettaglio dalla prossima settimana avranno inizio i lavori di prosecuzione del marciapiede già realizzato durante i due mandati amministrativi di Quaranta, lungo il tratto di Via Sorgente e sarà realizzata la rete fognaria nella zona adiacente con l’annesso rifacimento del manto di asfalto.

“Contestualmente – annuncia il candidato a sindaco alle Elezioni Amministrative del 26 maggio alla guida della lista n.2 “Avanti Sempre Insieme – La Continuità di un Impegno” – si predisporranno le opere necessarie all’ammodernamento della pubblica illuminazione in tutto il paese e si procederà al rinnovo dei corpi illuminanti con la messa in sicurezza ed il relativo ammodernamento a led di tutti gli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio comunale. Infine, ma non per ultimo, è previsto l’ampliamento della rete di pubblica illuminazione lungo il tratto di via Secchio e via Conche I, via Cerritello e via Formicosi, in località Scorzo”.

