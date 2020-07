Nasconde la cocaina in camera da letto. In manette una pusher nella Zona 167 di Eboli

Oggi pomeriggio il personale della Squadra Investigativa del Commissariato di Battipaglia, dopo un’intensa attività info-investigativa, in via Sacro Cuore – Zona 167 ad Eboli ha controllato una Lancia Y con a bordo la 45enne pregiudicata e disoccupata M.C. e un’altra donna.

Subito la 45enne ha manifestato agitazione e timore tanto da insospettire i poliziotti che hanno deciso di effettuare la perquisizione veicolare e domiciliare.

Nella camera da letto della donna è stata trovata della cocaina suddivisa in 17 involucri di cellophane e la restante parte in pietra per un peso complessivo di 16 grammi, oltre ad un bilancino digitale perfettamente funzionante, un telefono cellulare e più di 1000 euro in banconote di piccolo taglio, compendio dell’attività delinquenziale.

Inoltre è stato trovato e sequestrato un sistema di videosorveglianza esterno ed interno munito di 4 telecamere e di un server per la registrazione delle immagini, apparecchiatura utilizzata dalla pusher per monitorare l’intera area circostante l’abitazione e verificare la presenza degli acquirenti e degli equipaggi delle Forze dell’Ordine.

La 45enne è stata arrestata per detenzione di stupefacente ai fini dello spaccio e, dopo le formalità di rito, accompagnata presso la propria abitazione ai domiciliari.

– Chiara Di Miele –