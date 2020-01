Nasconde in casa la cocaina per lo spaccio. In manette 65enne a Pontecagnano

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno arrestato A.N., 65enne di San Gennaro Vesuviano ma da tempo trasferitosi a Pontecagnano Faiano.

L’uomo è stato colto in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, dopo un’attività investigativa, hanno saputo che il 65enne, con precedenti penali e condanne per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e altri reati in materia di stupefacenti, deteneva illegalmente in casa un cospicuo quantitativo di cocaina e pertanto hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare.

In questo modo hanno trovato e sequestrato circa 420 grammi di cocaina, 1000 euro in contanti in tagli da 50 euro ed un bilancino elettronico di precisione utilizzato per la pesatura.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

– Chiara Di Miele –