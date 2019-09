Nasconde droga nel motore della barca. Arrestato 26enne di Sapri grazie al fiuto del cane Olli

Un’importante operazione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sapri è scattata questa mattina nella cittadina della Spigolatrice.

Gli uomini della Stazione, agli ordini del Maresciallo Pietro Marino, hanno arrestato un 26enne del posto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, uno sportivo incensurato, è stato sottoposto ad una perquisizione presso la propria abitazione in località Pali. Qui i militari, con l’ausilio del pastore tedesco “Olli”, hanno trovato nel vano motore di una barca in giardino 25 grammi di cocaina. Circa 35 grammi di hashish sono stati invece trovati nascosti in una scatoletta all’interno dell’abitazione.

In casa inoltre è stato trovato anche un bilancino di precisione probabilmente utilizzato per l’attività di spaccio. Il 26enne, subito dopo l’arresto, è stato trasferito presso le camere di sicurezza della Caserma di Sapri in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione, scattata dopo un lungo periodo di indagini, è destinata al controllo del territorio e allo smantellamento del traffico di sostanze stupefacenti nell’intero Golfo di Policastro.

– Maria Emilia Cobucci –