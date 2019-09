San Pietro al Tanagro: sequestrata vasta piantagione di cannabis indica. Avrebbe fruttato 400mila euro

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, nel corso di una specifica attività di contrasto del fenomeno della coltivazione di piante per la produzione di sostanze psicotrope per la cessione a terzi, hanno smantellato una vasta piantagione di marijuana, illecitamente coltivata in località Tempa Cerriello a San Pietro al Tanagro.

I militari della Stazione di Polla, al comando del Maresciallo Giacomo Mezzo, hanno sequestrato mezzo ettaro di terreno dove era stata allestita una coltivazione con oltre 430 piante di cannabis indica con potere stupefacente, di media dimensione, per un peso lordo complessivo di circa 200 kg.

Le infiorescenze di marijuana prodotte, se vendute al dettaglio, avrebbero prodotto introiti illeciti stimati in 400.000 euro.

Sono in corso ulteriori accertamenti sulle piante sequestrate svolti sotto la direzione investigativa della Procura della Repubblica di Lagonegro.

– Chiara Di Miele –