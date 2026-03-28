Nasce la Banca del Tempo per i Commercialisti del Vallo di Diano e del Lagonegrese con il motto “Uniamo le generazioni per rafforzare la professione sul territorio”.

La Presidente dell‘Unione Giovani Dottori Commercialisti Sala Consilina e Lagonegro Maria Teresa Caracciolo ha presentato oggi all’Assemblea dei Soci il portale ugdcec-bancadeltempo.it, voluto con il Direttivo: uno strumento di visibilità, collaborazione e crescita condivisa per tutta la categoria.

“Ho voluto questo portale perché credo che i commercialisti del nostro territorio abbiano molto da offrire – spiega – e che farlo insieme sia più efficace che farlo da soli. L’ho costruito con il Direttivo dell’Unione Giovani, perché le idee migliori nascono dal confronto tra persone che condividono un obiettivo”.

“Una delle vocazioni più originali del portale è la dimensione intergenerazionale. Il progetto nasce dalla convinzione che l’esperienza dei professionisti senior e le competenze, spesso digitali e innovative, dei colleghi più giovani non siano in competizione, ma si completino naturalmente. Il patrimonio professionale costruito in anni di lavoro sul territorio è una ricchezza per tutta la categoria — ha sottolineato la Presidente Caracciolo – La Banca del Tempo è uno strumento che permette di valorizzarlo, di condividerlo e di farlo crescere. Non è un punto di arrivo, ma un modo di camminare insieme”.

La piattaforma favorisce la collaborazione tra studi e professionisti in momenti di necessità, un picco di lavoro, una specializzazione richiesta da un cliente, un periodo di assenza, creando una rete di solidarietà professionale che rafforza l’intera categoria nel suo rapporto con imprese e famiglie del territorio.

Il portale si articola in tre aree:

Directory Professionale: profili completi dei commercialisti iscritti all’Albo con 102 specializzazioni in 14 macro-aree, consultabili da imprese, famiglie e studi del territorio.

profili completi dei commercialisti iscritti all’Albo con 102 specializzazioni in 14 macro-aree, consultabili da imprese, famiglie e studi del territorio. Banca del Tempo Professionale e Intergenerazionale : sistema di scambio di ore e competenze tra colleghi, con abbinamento assistito dall’intelligenza artificiale, accordi di riservatezza firmati digitalmente e protocolli conformi all’Ordine professionale.

: sistema di scambio di ore e competenze tra colleghi, con abbinamento assistito dall’intelligenza artificiale, accordi di riservatezza firmati digitalmente e protocolli conformi all’Ordine professionale. Blog e Comunicazioni istituzionali: aggiornamenti normativi, eventi, newsletter: la voce ufficiale dell’UGDCEC verso la comunità professionale e il territorio.

Il portale è conforme al GDPR, accessibile secondo gli standard WCAG 2.2 Livello AA e garantisce la verifica dell’iscrizione all’Albo per ogni professionista registrato.

“Questo portale non è un progetto dei giovani contro qualcuno. È un progetto dei commercialisti del Vallo di Diano e del Lagonegrese per il proprio territorio. L’ho voluto con il Direttivo perché crediamo che la nostra categoria, unita, abbia molto da dare a queste comunità”conclude.