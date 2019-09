Al fine di arginare l’inquinamento ambientale ed evitare la formazione di micro discariche sul territorio comunale di Sala Consilina, l’Amministrazione Comunale, attraverso il Consigliere delegato all’ambiente e all’ecologia Nicola Colucci, è pronta a mettere in campo azioni mirate a contrastare e combattere l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

“Lo scempio dei sacchetti di spazzatura abbandonati in ogni dove è un fenomeno ricorrente nel comune Salese – afferma Colucci –, sintomo di inciviltà e di menefreghismo, messo in atto da chi non si accorge di danneggiare l’ambiente e il proprio territorio. A tal punto è stato stipulato un protocollo di intesa tra l’Amministrazione Comunale di Sala Consilina e l’Associazione A.N.T.A., creando la Sezione di Sala Consilina, in supporto all’attività istituzionale dell’Ente comunale, in particolare all’attività di vigilanza del territorio e alla tutela ambientale contro ogni forma di inquinamento“.

E’ stato deciso, quindi, di dar vita al Corpo delle Guardie Ambientali a Sala Consilina, sposando in pieno la politica strutturale ed organizzativa dell’A.N.T.A., che avranno sede in una struttura all’interno della Villa Comunale in Via Pozzillo.

“Le loro attività verteranno sul supporto delle attività istituzionali del Comune – sottolinea Colucci -, in speciale modo delle attività di vigilanza ambientale del territorio, quale collaborazione con il servizio di Polizia Locale per l’attività di controllo del rispetto ambientale nel centro urbano e nelle periferie. Le Guardie ambientali saranno presenti in occasione di manifestazioni pubbliche in sussidio e supporto ai servizi comunali, controlleranno lo stato dell’igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale, faranno vigilanza ecologica estesa alla salvaguardia dei corsi d’acqua, suolo ed aree verdi, patrimonio faunistico selvatico ed in genere alla salvaguardia dell’ecosistema da inquinamento. Sarà svolta attività di informazione ai cittadini e alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata e recupero, definiti dal Comune e offerti dal Gestore, e di informazione al cittadino sulle tipologie e sulle modalità dei servizi offerti dal Gestore“.

L’A.N.T.A. Sala Consilina, inoltre, promuoverà progetti di educazione civica ed ecologica a favore della popolazione scolastica.

– Paola Federico –