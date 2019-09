Aiuti umanitari in Niger. Consegnati a Sant’Arsenio attestati di Encomio ai promotori del progetto

Si è svolta ieri sera, presso il Teatro comunale “G. Amabile” di Sant’Arsenio, la manifestazione “Un Sor…Riso donato ai bambini del Niger”, organizzata dall’Amministrazione comunale con lo scopo di informare i cittadini sulle donazioni distribuite in Africa.

L’evento è iniziato con un video collegamento con il Comando della Missione in Niger e con il Generale Claudio Dei che ha anche inviato una lettera di ringraziamento al sindaco Donato Pica e a tutta la comunità santarsenese.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa donazione – dichiara il Generale – Sono molto legato alla vostra realtà perché anche io provengo da un piccolo paese di montagna e capisco gli sforzi che avete fatto. Sono anche venuto nel vostro territorio. Mi sento parte di voi. Ho visto la felcità dei bambini quando hanno ricevuto i giocattoli e la soddisfazione dei grandi. Gli occhi delle persone valgono più di un discorso ufficiale”.

“Voglio ringraziarla per la bellissima lettera che mi ha fatto recapitare – commenta il primo cittadino – Ci ha calpito e ci gratifica come comunità. Abbiamo percepito il significato vero di quello che è una missione non soltanto militare ma umanitaria. Non ci sottrarremo a questo dovere civile laddove ci dovesse essere bisogno del nostro aiuto”.

Come spiegato dal Tenente Colonello Giovanni Graziano, impegnato nell’ambito della Missione Bilaterale di Sostegno al Niger dal 29 luglio 2018 all’8 giugno di quest’anno, sono state spedite due raccolte e la prima ha visto la partecipazione anche dell’associazione “Più Insieme” di San Pietro al Tanagro, dell’Amministrazione comunale e del Gruppo di Protezione Civile di Contursi Terme. I beni sono stati distribuiti alle vedove e orfani dei caduti in combattimento, agli orfanotrofi, alle famiglie povere, alle scuole e alla squadra di calcio di Camp Bagaji.

Pica ha voluto consegnare un attestato di Encomio a tutti i protagonisti del progetto. Hanno ricevuto l’attestato tutte le associazioni coinvolte, la Parrocchia di Santa Maria Maggiore, il Circolo culturale Monte Pruno, il Centro Commerciale Cassiopea e la Protezione Civile.

