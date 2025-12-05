Napoli: trascinata sull’asfalto per diversi metri nel tentativo di scippo della borsa. Studentessa lucana ferita
Attimi di paura la scorsa notte a Napoli per una studentessa della provincia di Potenza di 19 anni.
La giovane, secondo quanto ricostruito, si trovava in via Firenze, nel quartiere San Lorenzo quando sarebbe stata avvicinata da un malintenzionato in sella ad uno scooter.
Quest’ultimo, nel tentativo di scipparle la borsa, l’avrebbe fatta cadere a terra per poi trascinarla per alcuni metri.
La studentessa è stata soccorsa e accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini per le cure del caso.
Sull’accaduto indagano i Carabinieri della locale Compagnia.