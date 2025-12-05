Vedi troppi capelli nel piatto della doccia? È ora di agire!

Se hai superato i 35 anni sai che l’assottigliamento e la caduta dei capelli non sono più un lontano problema. Per l’uomo la caduta è spesso legata a fattori ormonali (alopecia androgenetica), dove l’eccesso di un ormone specifico (DHT) “soffoca” il follicolo. Se vuoi combattere il problema alla radice e non solo in superficie devi integrare i giusti nutrienti che contrastano questo meccanismo interno.

Il diidrotestosterone (DHT) è la forma attiva del testosterone e, in soggetti predisposti, attacca il bulbo pilifero, accorciando la fase di crescita e rendendo i capelli sempre più fini e deboli. La buona notizia è che la natura ci offre potenti alleati che possono modulare l’azione di questo ormone e nutrire il capello dall’interno.

Per una strategia efficace e completa contro la caduta maschile servono tre tipi di azione: blocco enzimatico, forza strutturale e supporto vitale.

Serenoa Repens (Saw Palmetto): il blocco naturale. Questo estratto vegetale è l’integratore chiave. La Serenoa agisce inibendo l’enzima 5-alfa-reduttasi, responsabile della conversione del testosterone in DHT. Meno DHT significa meno attacco al follicolo e una caduta più lenta.

Cistina e Metionina: la forza strutturale. Questi sono aminoacidi solforati, ovvero i mattoni fondamentali della cheratina, la proteina di cui è fatto il capello. Integrare Cistina e Metionina assicura che i nuovi capelli che crescono siano più robusti, spessi e resistenti alla rottura.

Estratto di Miglio: il supporto vitale. Ricco di minerali (come il Silicio) e vitamine, l’estratto di Miglio è un potente nutriente che supporta il metabolismo del follicolo. Agisce come un “fertilizzante naturale” che migliora la salute del cuoio capelluto e prolunga la vita del capello.

A differenza di lozioni e shampoo che agiscono solo in superficie questi integratori lavorano a livello sistemico e biologico. Stai combattendo la causa ormonale con la Serenoa e contemporaneamente fornendo il materiale da costruzione di altissima qualità (Cistina) per fortificare ciò che resta. È un doppio colpo vincente.

Se vuoi risultati concreti e duraturi, devi agire subito. Passa in farmacia: definiremo insieme il protocollo di integrazione perfetto per contrastare la tua specifica caduta e salvare i tuoi capelli!