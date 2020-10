Murales da tramandare alle nuove generazioni. L’originale idea di un pensionato di San Pietro al Tanagro

Murales coloratissimi da tramandare alle nuove generazioni. E’ questa l’idea di Roberto Perrone, 80enne residente a San Pietro al Tanagro, che da quando è andato in pensione dedica parte del proprio tempo libero a dipingere sulle pareti grigie che circondano il noto quartiere delle case popolari del piccolo centro valdianese.

I soggetti di queste rappresentazioni variano di tematica: un angolo è dedicato ad un passo della Via Crucis, con la rappresentazione di Gesù, della Madonna e di un soldato romano, il tutto raffigurato vicino alla croce che si trova nei pressi delle case popolari.

Ma tante altre sono le figure realizzate dal signor Roberto: dai musicisti con gli abiti folkloristici ai calciatori, passando per i personaggi più amati dai bambini come Biancaneve e i sette nani, colorati unicorni e Spiderman. E sono proprio i bambini i maggiori fan dei “murales delle case popolari”, come racconta lo stesso Roberto: “I bambini mi chiedono di disegnare i loro cartoni animati preferiti e io sono ben felice di realizzarli. E vedere i loro occhi brillare dall’emozione mi rende la persona più soddisfatta del mondo, fiero di poter dare un contributo, seppur minimo, al mio amato paese”.

– redazione –