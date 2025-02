E’ stato proclamato il lutto cittadino a Camerota per la giornata di giovedì 13 febbraio quando saranno celebrati i funerali di Agostino Diotaiuti, il 54enne della frazione Marina che ha tragicamente perso la vita in seguito a un incidente stradale verificatosi nei giorni scorsi lungo la Cilentana tra Poderia e Foria di Centola.

La salma dell’uomo, che al momento si trova presso l’obitorio dell’ospedale “Ruggi” di Salerno per essere sottoposta all’autopsia, giungerà giovedì 13 nella chiesa di Sant’Alfonso a Marina di Camerota dove alle ore 16.00 gli verrà dato l’ultimo saluto.

Il sindaco Mario Salvatore Scarpitta, avendo la notizia scosso tutta la comunità di Camerota, invita i concittadini, le istituzioni, le organizzazioni politiche, sociali, culturali e sportive e i titolari di attività private di ogni genere ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino in segno di raccoglimento fino al termine del rito funebre.

Il 54enne era alla guida di un Fiat Doblò quando, per cause da stabilire, si è scontrato con un camion. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate tanto da rendere necessario il trasferimento in eliambulanza al “Ruggi”. Qui il suo cuore ha cessato di battere nella giornata di domenica.

