Si è spento oggi al “Ruggi” di Salerno il 54enne di Marina di Camerota rimasto coinvolto nei giorni scorsi in un incidente lungo la Cilentana, tra gli svincoli di Poderia e Foria di Centola.

L’uomo era alla guida di un Fiat Doblò e per cause da stabilire si era scontrato con un camion. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate tanto da rendere necessario il trasferimento in eliambulanza al “Ruggi”.

Qui, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere nel reparto di Rianimazione nonostante i tentativi dei sanitari per salvarlo.

Dolore nella comunità di Camerota dove l’uomo era conosciuto e stimato.

