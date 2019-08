“Oggi usciamo sconfitti da una battaglia durata giorni, da una infinita fatica, vi dico con sincerità che abbiamo avuto le speranze fino all’ultimo, speravo che ti avremmo trovato in un cunicolo a proteggerti dal sole, ferito sicuramente ma non morto“.

Questo è il drammatico e triste messaggio rivolto a Simon Gautier dalla pagina Facebook “Alta Prospettiva”, gestita da Claudio Ruocco e Giusy Cella, due dei numerosi soccorritori di San Giovanni a Piro che in questi giorni si sono affannati per trovare il giovane escursionista francese e salvargli la vita.

“Ti chiediamo scusa ma soprattutto ti chiedo scusa da parte di tutta la nostra nazione che non ha saputo intervenire nel modo e nei tempi giusti, – si legge nel post – come ha detto ieri un collega presente con noi sul posto ‘Ti sei perso nella nazione sbagliata’. Ringrazio tutti i volontari che erano lì e la Croce Rossa Italiana ma soprattutto il Soccorso Alpino, ragazzi che in questi giorni si sono fatti il c…o sotto il sole senza mai mollare“.

Parole pregne di strazio, ma anche di insoddisfazione per una storia che non si è conclusa come molti, in cuor loro, speravano. Primi fra tutti proprio i soccorritori, i tanti volontari che fin dal primo giorno hanno dato il massimo per ritrovare Simon.

Nelle parole di Claudio e Giusy non manca il cenno a qualcosa che forse non è andata per il verso giusto nelle operazioni di ricerca. Un elemento su cui, da giorni, sono montate le polemiche e di cui si è letto sulle pagine di cronaca nazionali e internazionali. Gli stessi amici del giovane escursionista francese, giunti in Italia con la speranza di riabbracciarlo, hanno subito lamentato i ritardi nei soccorsi e la madre di Simon, proprio ai microfoni di Ondanews, aveva evidenziato l’esiguità dei soccorritori e le conseguenti difficoltà legate a ciò.

Proprio i genitori del giovane e i suoi amici sono ripartiti oggi alla volta della Francia, mentre si attende la mattinata di domani per effettuare l’esame autoptico sulla salma così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

– Chiara Di Miele –

