Primo intervento di toracoscopia chirurgica effettuato all’ospedale di Eboli su un paziente con neoplasia ricoverato in Medicina Interna per versamento pleurico massivo emitorace destro.

L’intervento coordinato dal dottor Luigi Sparavigna, direttore della Chirurgia Generale, e dal dottor Damiano Capaccio, responsabile della Pneumologia Interventistica, è stato portato a termine dal Professor Alfonso Fiorelli, Direttore della Chirurgia Toracica dell’Universita Luigi Vanvitelli di Napoli con l’assistenza degli anestesisti Fernando Chiumiento, Direttore della Rianimazione del DEA Eboli-Battipaglia-Roccadaspide, e Marina Sarnataro.

L’intervento è stato possibile in virtù della convenzione dell’ASL Salerno con la Chirurgia Toracica dell’Università Luigi Vanvitelli Napoli, con il presidio di Nocera e la convenzione con la Pneumologia Interventistica dell’ospedale di Eboli.

Il Direttore Sanitario Gerardo Liguori presente in sala operatoria nel ringraziare il Professor Fiorelli per la disponibilità ad intervenire sul territorio ha espresso vivo apprezzamento al lavoro di coordinamento dei medici delle varie unità operative intervenute, della professionalità del personale della Sala Operatoria che hanno reso possibile il tutto. Il Direttore, inoltre, ha chiesto al Professor Fiorelli di continuare questa collaborazione.

“Nel ringraziare tutti i medici, infermieri, Oss e tutto il personale afferenti all’ospedale di Eboli unitamente al Direttore Sanitario Gerardo Liguori, che con abnegazione prestano la loro opera con dedizione e senso di responsabilità, ancora una volta la sanità pubblica dimostra che funziona. Esprimiamo apprezzamento anche al Direttore Generale ASL SA Sosto per il suo impegno nel migliorare i servizi sanitari – scriva la UILFPL, che ha dato notizia dell’intervento – Fermo restando che la UILFPL come sempre vigilerà con attenzione gli eventi anche negativi e nel caso in cui dovessero presentarsi ci saremo, in questo caso ci auguriamo altre notizie positive come queste”.