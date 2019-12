Montesano: riapre il tratto della SR ex SS103 in direzione Tardiano-Moliterno interrotto dalla frana

Riaperto questa mattina il tratto della SR ex SS103 interrotto da una frana lo scorso 25 novembre.

Ad annunciarlo il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi.

“È stato riaperto il tratto della SR ex SS103 direzione Tardiano-Moliterno – dichiara il primo cittadino – interrotto da qualche giorno a causa di improvviso e grave evento franoso. Contestualmente, proseguono interventi sul luogo di frana. L’attenzione resta massima affinchè anche la strada SR ex SS276 direzione Magorno- Tramutola– possa riaprire in tempi brevi“.

Rinaldi, infine, consiglia di “prestare attenzione nel tratto di restringimento di carreggiata della strada 103 direzione Tardiano-Moliterno“.

– redazione –