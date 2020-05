E’ stato approvato, nella seduta consiliare tenutasi ieri sera col dovuto distanziamento, il Bilancio Previsionale 2020-2022 del Comune di Montesano Sulla Marcellana.

“Nonostante il termine per l’approvazione, a causa del Covid-19, fosse slittato – sottolinea il sindaco Giuseppe Rinaldi -, abbiamo deciso di procedere a dotarci di uno strumento finanziario che potesse consentire all’Ente di disporre di risorse economiche, non più in dodicesimi, per servizi, forniture, prestazioni d’opera, progettazioni, lavori, investimenti, impegni ed altro che sicuramente offriranno liquidità alla comunità e a vari lavoratori. Il Bilancio prevede una somma importante, coraggiosa, per affrontare la fase 2 del Covid“.

Con specifico emendamento, il Comune di Montesano ha previsto, tra somme di bilancio, rinegoziazione mutui con Cassa, fondi agevolativi ed altri, circa 160mila euro per l’emergenza Covid che verranno utilizzati, con specifici atti, per iniziative in materia di agevolazione tributaria, di sostegno alle aziende, misure per il diritto allo studio, fondi per l’inclusione sociale (disabilità, infanzia), ulteriori contributi per sanificazione ambientale, innovazione tecnologica post Covid-19. Risorse importanti previste anche per lavori sull’acquedotto, sulla viabilità, sul patrimonio comunale (edilizia scolastica, aree verdi e pubbliche), sulla manutenzione del sistema fognario.

“Il Consiglio comunale ha visto anche l’approvazione di una Risoluzione sull’emergenza Covid da inoltrare al Governo – afferma il primo cittadino – su temi quali la finanza locale, la sburocratizzazione, l’inclusione nei finanziamenti previsti delle zone rosse del Vallo di Diano“.

– Paola Federico –