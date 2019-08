Montesano: apertura col botto per la “Festa della Collina”. Attesa per Mino Abbacuccio da “Made in Sud”

Apertura con il botto per la 18^edizione de “La Festa della Collina” ad Arenabianca di Montesano. Ieri sera, la storica manifestazione, ha registrato un notevole afflusso di presenze.

Fusilli al ragù, cavatelli con fagioli cannellini, bruschette con le ciliegine “Campolongo”, scamorza in carrozza, salsicce ed arrosti, pecora alla pastorale e dolci paesani come la soffice zeppola di “Peccati di Gola”e la “pizza crema”. Il tutto, come sempre, cucinato nella gustosa semplicità casereccia di un tempo.

L’evento è organizzato dall’Associazione “La Collina” di Montesano sulla Marcellana e vede quattro giorni di gastronomia paesana in Piazza D’Acunti.

Ad intrattenere la serata danzante è stata “Lacava Agostino Band” a cui è seguito il saggio della scuola di ballo “Capoeira” di Buonabitacolo.

Questa sera spazio musicale alla “Stilnovo Band” a cui seguirà lo spettacolo del comico di “Made in Sud“, Mino Abbacuccio. La “Festa della Collina” farà compagnia ai tanti visitatori fino a lunedì 19 agosto.

– Claudia Monaco –