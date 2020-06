Monte San Giacomo: il Comune attiva servizio di sorveglianza e animazione per bambini per il periodo estivo

Con l’ordinanza della Regione Campania n.55 del 5 giugno è prevista la riapertura dei parchi pubblici e la ripresa di alcune attività come le aree giochi per bambini e i servizi per l’infanzia e l’adolescenza.

A tal proposito e al fine di rendere un servizio utile alle famiglie il Comune di Monte San Giacomo organizza per il periodo estivo un servizio di sorveglianza e di animazione per bambini dai 3 agli 8 anni, attraverso la presenza dei ragazzi del Servizio Civile con supervisione del Comune. Saranno utilizzati i locali e i giardini, con parco giochi, della scuola dell’infanzia.

Due i turni previsti, per evitare assembramenti: la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 19, dal lunedì al venerdì.

A partire dal 15 giugno i genitori interessati potranno far pervenire la propria adesione via mail all’indirizzo comunemsgiacomo@tiscali.it oppure potranno rivolgersi al Comune al numero 0975/75006 (interno 5).

L’accesso dei bambini sarà monitorato quotidianamente dai volontari.

– Paola Federico –