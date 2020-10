Momenti di condivisione e partecipazione all’Assemblea online dell’Associazione Monte Pruno Giovani

Momenti di forte condivisione e partecipazione sono quelli vissuti stamane nel corso dell‘Assemblea dell’Associazione Monte Pruno Giovani che ha approvato, all’unanimità, la relazione dell’esercizio scorso con il rendiconto economico.

Un appuntamento che si è svolto a distanza a causa delle limitazioni dovute al Covid-19 ma che ha unito via web un nutrito gruppo di giovani.

Un grazie particolare ed affettuoso è stato rivolto al Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese il quale non è voluto mancare all’appuntamento dimostrando tutta la sua vicinanza verso il sodalizio giovanile della Banca.

Il Direttore Albanese ha sottolineato la sua enorme felicità nel vedere presenti in video così tanti ragazzi e li ha invitati a non mollare mai e a credere sempre in un futuro migliore, nonostante il periodo così particolare e delicato.

“Solo chi ha l’audacia e il coraggio di cavalcare i propri desideri – ha dichiarato – un giorno riuscirà a farli diventare qualcosa di tangibile e reale e, come ci ricorda Ligabue, ‘Sono sempre i sogni a dare forma al mondo Sono sempre i sogni a fare la realtà’”.

L’Associazione Monte Pruno Giovani, come emerso anche stamane nei lavori assembleari, si conferma un’entità di grande interesse ed un punto di riferimento per le giovani generazioni del territorio. Il Presidente Antonio Mastrandrea, nel chiudere i lavori, ha proposto di organizzare dei corsi specialistici con psicologi, necessari per un tangibile aiuto in questo periodo legato all’emergenza sanitaria.

La Banca, con l’impegno del Direttore Albanese, sosterrà i costi necessari.

– Claudia Monaco –