Domani, martedì 4 agosto, dalle 21.30 il centro storico di Teggiano ospiterà la XXII edizione di “Teggiano Profilo Moda”, storica manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Prometeo, presieduta dall’ingegnere Salvatore Chirico.

Presentata da Gianpaolo D’Elia e Aurora Innamorato, la manifestazione rappresenta da oltre vent’anni un importante appuntamento dedicato alla valorizzazione della moda, dell’artigianato, delle attività commerciali e delle eccellenze del territorio.

L’edizione di quest’anno sarà caratterizzata dal tema “La Moda che unisce”. Ad arricchire il programma saranno inoltre le coreografie curate dalla maestra Manuela Cantelmi e la performance della ballerina Miriam Arato.

Ad aprire la manifestazione sarà la Boutique Maclè di Padula Scalo con una sfilata dedicata alla moda bambino. Seguirà la passerella di Kalòs Moda di Silla di Sassano, nuova boutique multibrand che proporrà collezioni casual, sportive ed eleganti per uomo e donna. Grande attesa anche per Atelier Luisi Spose, partner storico dell’evento da oltre vent’anni, che presenterà le collezioni Cerimonia e Sposa con creazioni dei più prestigiosi marchi del settore bridal.

Nel corso degli anni l’Associazione Culturale Prometeo ha promosso numerose iniziative culturali, tra cui “Il Paese dei Balocchi”, “La Donna nella Letteratura del ‘900 tra Musica e Poesia”, “La Notte delle Piccole Stelle” e la stessa “Teggiano Profilo Moda”, oggi tra gli appuntamenti estivi più attesi del Vallo di Diano.

L’edizione 2026 è realizzata con il sostegno, tra gli altri, di Cardinale Group, AEFFE Service, Banca Monte Pruno, Centro Revisioni Città Vallo, Cono G. Prodotti Siderurgici, Pasticceria D’Elia, realtà imprenditoriali che hanno scelto di sostenere una manifestazione capace di promuovere il territorio, il commercio locale e la cultura.

L’ingresso è libero. L’appuntamento è nel cuore del centro storico di Teggiano, per una serata all’insegna dell’eleganza, dello spettacolo e di un messaggio universale di pace e condivisione.