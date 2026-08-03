Il Prefetto Francesco Esposito ha accolto stamattina il nuovo Questore Olimpia Abbate, in occasione del suo insediamento a Salerno.

Il Prefetto e il Questore hanno confermato il massimo impegno nel proseguire il lavoro già avviato e la volontà di rafforzare sempre più lo stretto rapporto di collaborazione tra Prefettura e Questura per affrontare in modo efficace le molteplici problematiche del territorio e garantire adeguati livelli di sicurezza alla comunità.

Al termine dell’incontro il Prefetto Esposito ha dichiarato: “Rivolgo al Questore Olimpia Abbate il più caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro per il delicato e prestigioso incarico che è chiamata a svolgere. Sono certo che, grazie alla sua esperienza professionale e alle sue qualità umane, saprà offrire un contributo importante per la crescita della legalità, la prevenzione dei reati e il controllo del territorio“.

Il Questore Abbate, nel corso dell’insediamento odierno, ha sottolineato di essere consapevole della vastità della città di Salerno e della sua provincia, che presentano problematiche diverse.

“La mia priorità sarà il controllo del territorio e la prevenzione dei reati – ha affermato -. I prossimi giorni saranno dedicati a conoscere a fondo il contesto locale, per farmi un’idea precisa degli interventi da avviare con urgenza“.

E’ la prima donna a ricoprire l’incarico di Questore a Salerno. “Conosco bene questa terra e le sue problematiche – ha evidenziato -. Arrivo a Salerno con grande entusiasmo e con la volontà di lavorare per la sicurezza dei cittadini“.