A Salerno si insedia il nuovo Questore Olimpia Abbate. Accolta ufficialmente anche dal Prefetto Esposito
Il Prefetto Francesco Esposito ha accolto stamattina il nuovo Questore Olimpia Abbate, in occasione del suo insediamento a Salerno.
Il Prefetto e il Questore hanno confermato il massimo impegno nel proseguire il lavoro già avviato e la volontà di rafforzare sempre più lo stretto rapporto di collaborazione tra Prefettura e Questura per affrontare in modo efficace le molteplici problematiche del territorio e garantire adeguati livelli di sicurezza alla comunità.
Al termine dell’incontro il Prefetto Esposito ha dichiarato: “Rivolgo al Questore Olimpia Abbate il più caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro per il delicato e prestigioso incarico che è chiamata a svolgere. Sono certo che, grazie alla sua esperienza professionale e alle sue qualità umane, saprà offrire un contributo importante per la crescita della legalità, la prevenzione dei reati e il controllo del territorio“.
Il Questore Abbate, nel corso dell’insediamento odierno, ha sottolineato di essere consapevole della vastità della città di Salerno e della sua provincia, che presentano problematiche diverse.
“La mia priorità sarà il controllo del territorio e la prevenzione dei reati – ha affermato -. I prossimi giorni saranno dedicati a conoscere a fondo il contesto locale, per farmi un’idea precisa degli interventi da avviare con urgenza“.
E’ la prima donna a ricoprire l’incarico di Questore a Salerno. “Conosco bene questa terra e le sue problematiche – ha evidenziato -. Arrivo a Salerno con grande entusiasmo e con la volontà di lavorare per la sicurezza dei cittadini“.