Minaccia l’ex convivente e cerca di sfondare la sua porta di casa. Arrestato salernitano

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale-Sezione Volanti hanno arrestato Z.D., pregiudicato salernitano, per il reato di stalking e violenza privata nei confronti della sua ex fidanzata.

Nelle primissime ore di ieri mattina è giunta sul numero unico di emergenza 112 una telefonata di una donna che, terrorizzata, chiedeva aiuto in quanto il suo ex convivente stava colpendo a calci e pugni la porta della sua abitazione, in cui si trovava anche la figlia minore di lei, cercando di entrare e proferendo nel frattempo minacce di morte. Prontamente una pattuglia della Sezione Volanti è arrivata sul posto riuscendo a fermare l’uomo che nel frattempo continuava a colpire la porta fino a quasi sfondarla.

A carico di Z.D. già pendeva un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare su segnalazione della Polizia di Stato. Ma, non rassegnandosi alla fine della storia, ha continuato con le sue condotte moleste nei confronti della donna. In seguito alla ricostruzione della vicenda, anche tramite dei testimoni, è emerso che l’uomo recentemente aveva ripreso con maggiore insistenza il suo comportamento violento, specie nelle ore notturne, in cui si era reso protagonista di condotte persecutorie a danno dell’ex convivente. Avrebbe minacciato di dare fuoco alla donna ed anche in altre situazioni avrebbe espresso la volontà di ucciderla.

Pertanto, dopo le formalità di rito, lo stalker è stato arrestato e condotto nel carcere di Salerno – Fuorni a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.

– Chiara Di Miele –