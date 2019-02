Atena Lucana: il 14 febbraio al Centro Commerciale Diano omaggio di San Valentino per gli innamorati

Anche il Centro Commerciale Diano di Atena Lucana festeggia l’amore e accoglie le coppie di innamorati per un’occasione speciale qual è quella di San Valentino.

Giovedì 14 febbraio, quindi, gli innamorati avranno la possibilità di festeggiare la loro giornata all’interno del Centro Diano con uno speciale evento.

Tutte le coppie riceveranno un omaggio e avranno la possibilità di scattare una foto accanto all’allestimento a tema per ricordare San Valentino 2019.

Per celebrare l’amore basta recarsi il 14 febbraio, per tutta la giornata, presso il Centro Commerciale Diano in via Pantoni ad Atena Lucana.

– Chiara Di Miele –

