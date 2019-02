I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, a Polla hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne pregiudicato per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali a danno di suoi familiari pensionati e conviventi.

L’uomo, questa mattina, è stato colto in flagranza dai militari della Stazione di Polla che in quel momento erano impegnati in un servizio di pattuglia nel centro cittadino.

I carabinieri sono stati allertati dalle urla provenienti dall’abitazione, così sono entrati e hanno sorpreso l’uomo con un grosso pezzo di legno mentre minacciava la madre 70enne e lo zio 75enne, disabile e cieco, per estorcergli denaro occorrente per acquistare alcolici.

I militari lo hanno quindi bloccato e arrestato l’uomo e, dopo aver rassicurato le vittime, hanno ricostruito diversi episodi di violenza e lesioni subite da questi negli ultimi anni sempre per gli stessi motivi.

– Chiara Di Miele –