C’è anche il Capitano Carmelo Opromolla, originario di Auletta, tra gli Allievi dell’Accademia Militare di Modena che ieri hanno salvato un uomo che a Trieste è finito nelle acque del molo con la sua auto.

Opromolla e il Tenente Gabriele De Giuseppe, i Capitani Piergiorgio Andreucci e Alberto Esposto e i Sergenti Danilo Carta ed Emanuele Caramello stavano per iniziare la visita della città in Piazza Unità d’Italia quando, resisi conto della gravità della situazione, sono intervenuti senza esitazione, tuffandosi in mare e riuscendo a estrarre l’uomo dall’abitacolo.

E’ stato salvato grazie al tempestivo intervento dei militari e affidato alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

“L’intervento testimonia ancora una volta come il senso del dovere, la preparazione e la prontezza decisionale costituiscano valori fondanti della formazione degli Ufficiali dell’Esercito Italiano, che anche al di fuori delle attività addestrative e di servizio sanno mettere le proprie capacità al servizio della collettività, intervenendo con coraggio e spirito di solidarietà a tutela della vita umana” fanno sapere dall’Esercito Italiano.

Un’azione tempestiva e decisiva che ha contribuito a salvare una vita e che rappresenta la più autentica espressione dei valori che l’Accademia Militare trasmette ai futuri Ufficiali dell’Esercito Italiano e dell’Arma dei Carabinieri: coraggio, senso del dovere, altruismo e spirito di servizio.

“Il loro coraggio, la preparazione e il senso del dovere rendono orgogliosa tutta la Difesa. Hanno agito d’istinto, mettendo la propria vita al servizio di un’altra persona. È questo il significato più autentico dell’essere militare: servire il Paese e proteggere la vita umana, sempre, anche quando non lo impone il dovere. Grazie” afferma il Ministro della Difesa Guido Crosetto.

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