“La notizia della scomparsa prematura ed improvvisa del Caporal Maggiore Scelto Lorenzo Tramontano mi addolora profondamente. Nel partecipare al grave lutto rivolgo le mie sentite condoglianze ai familiari, unendomi al loro dolore” rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, in merito alla scomparsa del militare dell’Esercito coinvolto in un incidente stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo ad Eboli mentre all’alba di oggi si stava recando al lavoro presso il 4° Reggimento Carri di Persano.

Tramontano aveva soltanto 33 anni ed era di Maddaloni. Ha perso il controllo della sua auto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, che si è ribaltata sulla carreggiata. A nulla sono valsi i soccorsi del 118, ha perso la vita sul colpo.

“In questo particolare momento desidero, inoltre, esprimere la mia profonda vicinanza al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Farina e a tutta la Forza Armata” conclude Calvisi.

– Chiara Di Miele –

Articolo correlato:

22/4/2020 – Tragico incidente stradale lungo l’A2 ad Eboli. Perde la vita un militare