Tragico incidente stradale lungo l’A2 ad Eboli. Perde la vita un militare

Tragico incidente stradale questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo ad Eboli.

Lorenzo Tramontano, un militare 33enne di Maddaloni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Peugeot mentre si recava a lavoro. L’auto, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe rimasta coinvolta in un tamponamento con un Tir, si è poi ribaltata lungo la carreggiata.

A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto.

E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli per estrarre il malcapitato dalle lamiere dell’auto.

Presenti sul posto gli uomini dell’Anas per ripristinare il tratto interessato, mentre gli agenti della Polizia Stradale di Eboli dovranno ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente.

– Chiara Di Miele –