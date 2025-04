Un nuovo sbarco di migranti è atteso nella mattinata di lunedì nel Porto di Salerno.

Secondo quanto appreso dovrebbero essere oltre 100 le persone salvate nelle acque del Mediterraneo che giungeranno a bordo di una nave umanitaria.

Domani mattina in Prefettura si terrà una riunione per coordinare le attività di soccorso e controllo che si svolgeranno per l’arrivo e l’accoglienza dei migranti, con particolare attenzione alle emergenze sanitarie.

All’incontro prenderanno parte tutti i soggetti coinvolti per definire i dettagli delle operazioni di sbarco e verranno stabiliti i protocolli operativi e gli interventi.