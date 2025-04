E’ stato denunciato per il reato di evasione un 46enne di Eboli che alcune sere fa si era introdotto nella chiesa di San Bartolomeo, interrompendo il rito religioso della Via Crucis, per chiedere soldi.

L’uomo, denunciato dalla Polizia Municipale all’Autorità Giudiziaria, era sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo essere stato allontanato dalla chiesa aveva fatto perdere le sue tracce, ma gli agenti tramite la visione del cartellino anagrafico sono riusciti a identificare il 46enne e, grazie al consulto in banca dati sdi dei Carabinieri, sono riusciti a risalire anche alla misura cautelare che aveva più volte violato.

E’ risultato, infatti, che sempre di sera nei pressi delle fermate dei bus e perlopiù introducendosi nelle varie chiese del centro avesse chiesto soldi durante le celebrazioni eucaristiche.

Dopo la revoca degli arresti domiciliari da parte dell’Autorità Giudiziaria l’uomo sarà tradotto in carcere.