Michele Grieco, giovane ingegnere di Sala Consilina, è il nuovo Presidente del Leo Club Vallo di Diano per l’Anno Sociale 2026/2027.

Socio fondatore del Club unitamente, tra gli altri, alla nutrizionista Martina Santini che è stata la prima presidente del Leo Club Vallo di Diano, Michele Grieco subentra nell’incarico a Michele Vita.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e profondo entusiasmo, con l’obiettivo di promuovere iniziative di servizio, solidarietà e cittadinanza attiva, coinvolgendo i giovani e rafforzando il legame con il territorio – ha riferito ad Ondanews il neo presidente Grieco – Ringrazio i soci del Leo Club Vallo di Diano per la fiducia accordatami e rivolgo un pensiero di riconoscenza al mio padrino Lions, il compianto Prof. Pasquale Pucciarelli, il cui esempio di servizio, umanità e dedizione continuerà a ispirare il mio percorso associativo e quello del nostro Club“.

Soddisfazione per l’elezione di Michele Grieco alla presidenza del Leo Club Vallo di Diano è stata espressa dal presidente del Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro Giuseppe Viola.

“Al neo presidente Michele Grieco giungano i complimenti e gli auguri di buon lavoro da parte del Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro – ha riferito ad Ondanews il dottore Viola – con l’auspicio che si possano conseguire obiettivi comuni e condivisi per la valorizzazione del nostro territorio, confidando in una forte collaborazione“.

Dal canto suo, il neo presidente Grieco ha espresso la volontà di avviare un anno sociale caratterizzato da spirito di squadra, collaborazione e impegno concreto al servizio della comunità, nel solco dei valori che da sempre contraddistinguono il movimento dei Lions in generale e quello dei giovani “Leo” in particolare.