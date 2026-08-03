Quattro giorni per stare insieme, vivere l’estate all’aria aperta e condividere esperienze che parlano a tutte le generazioni.

Dal 20 al 23 agosto torna ad Atena Lucana l’Arenaccia Festival, appuntamento ormai atteso dell’estate valdianese che, giunto alla sua quarta edizione, conferma la propria vocazione: essere un festival costruito intorno alle famiglie, capace di far incontrare bambini, ragazzi, genitori e nonni in uno spazio accogliente immerso nella natura. Nella suggestiva cornice dell‘Area Picnic Arenaccia il festival propone un programma ricco di musica dal vivo, artisti e intrattenimento pensati per tutte le età, con concerti, performance musicali, area kids, food & beverage e tanti momenti da vivere insieme.

Un calendario capace di alternare generi e proposte diverse, così che ogni giornata possa coinvolgere bambini, giovani, adulti e famiglie in un’unica grande esperienza di festa. L’obiettivo non è soltanto offrire quattro serate di musica, ma creare un luogo in cui le persone possano incontrarsi, rilassarsi e condividere il tempo libero.

Mentre i più piccoli si divertono con le attività dedicate, gli adulti possono godersi i concerti, i sapori del territorio e l’atmosfera unica dell’Area Picnic Arenaccia, vivendo il festival come un’esperienza da trascorrere insieme.

Negli anni l’Arenaccia Festival è cresciuto fino a diventare uno degli appuntamenti estivi più riconosciuti del Vallo di Diano, mantenendo però lo spirito con cui è nato: valorizzare il territorio attraverso la musica, l’aggregazione e la partecipazione, facendo dell’accoglienza uno dei suoi tratti distintivi.

Anche l’edizione 2026 porterà sul palco artisti capaci di parlare a pubblici diversi, con un programma pensato per coinvolgere tutte le generazioni e trasformare quattro serate d’estate in un’occasione di incontro, condivisione e divertimento. L’ingresso è gratuito.