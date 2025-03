Lo Sporting Sala Consilina esce battuto (5-2) sul campo dei campioni d’Italia della Meta Catania.

Per quasi tutto il match lo Sporting ha tenuto testa ai rosso-azzurri e a 5’ dalla conclusione ha avuto la palla del possibile pareggio prima di cedere nel finale. La gara, già di per sè difficile per il team gialloverde caro ai cugini Antonio e Giuseppe Detta, lo è diventata ancora di più in quanto la squadra si è presentata in terra etnea con una formazione largamente rimaneggiata a causa delle assenze degli squalificati Arillo e Igor e dell’infortunato Baroni, per cui il tecnico Cipolla deve ricorrere anche al terzo portiere Orlando e al giovane promettente Cucciolillo per presentare in distinta 12 elementi e si vede in campo anche l’ultimo arrivato ma finora poco utilizzato, il laterale Stigliano.

Nel quintetto anche Vassallo. Nonostante le difficoltà proprio la squadra gialloverde, per l’occasione in casacca nera-oro, è riuscita a passare in vantaggio dopo 3’50” con una bella rete di Vidal. I padroni di casa hanno impiegato due minuti e mezzo per pareggiare, complice un errore in fase di impostazione, e Pulvirenti ha firmato il pareggio.

Dopo metà tempo della prima frazione ancora un errore in fase di transizione di Vidal ha favorito la ripartenza degli etnei che con il rientrante Podda hanno acceso la freccia del sorpasso e il tempo si è chiuso sul 2-1. Nella ripresa la Meta Catania ha provato a chiudere i conti ma, anche per le buone parate di Fiuza, il risultato è rimasto invariato fino all’11’35” quando Dian Luka ha siglato il tris.

Ma lo Sporting Sala Consilina non si è arreso e con Edelstein ha accorciato le distanze e poi con lo stesso calcettista ha avuto la palla del pareggio quando, a poco più di 5’ dalla conclusione, ha calciato un tiro libero, ma il portiere Sequeira ha respinto tenendo avanti il Catania che dopo pochi secondi con Bocao ha trovato la rete del 4-2. La doppietta di Dian Luka a trenta secondi dal suono della sirena con la porta vuota serve solo per chiudere il match sul 5-2.

Un passivo che risulta troppo pesante per il club salese che resta a quota 22. Ora il Campionato si ferma per dare spazio alla Nazionale, con lo Sporting Sala Consilina che tornerà in campo domenica 16 marzo nello SKY match in programma a San Rufo con l’Active Network.