Cani tenuti in box fatiscenti e in cattive condizioni igieniche. E’ quanto scoperto nei giorni scorsi dalle Guardie Zoofile AISA Salerno nel corso di alcuni controlli a tutela degli animali effettuati a Sala Consilina, Padula e Sassano.

L’obiettivo delle guardie zoofile è quello di prevenire il maltrattamento degli animali.

I cani vivevano nei box tra le loro stesse deiezioni, in alcuni casi con ciotole d’acqua sporca e in altri casi senza cibo nè acqua. Alcuni degli animali controllati erano senza microchip o non iscritti all’anagrafe canina.

L’AISA Salerno ha provveduto ad informare di queste situazioni l’Autorità Giudiziaria e il Servizio Veterinario dell’ASL.