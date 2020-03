Messi a segno tre furti a Tito, Satriano di Lucania e Vietri di Potenza. Caccia ai ladri

Tre furti e almeno altrettanti tentativi non andati a buon fine. È questo il bilancio della giornata di ieri nei comuni di Tito, Satriano di Lucania e Vietri di Potenza, dove i ladri sono riusciti ad entrare in alcune abitazioni e ad asportare oggetti di valore. Episodi che si sono verificati dalle ore 19:00 alle ore 20:30 circa.

A Satriano di Lucania i ladri sono riusciti ad entrare in una abitazione situata in contrada Brulli, approfittando dell’assenza dei proprietari e riuscendo ad asportare oggetti di valore. Mentre, per l’improvviso rientro dei proprietari, non sono riusciti a mettere a segno un altro frutto in contrada Isca, ai confini con il territorio di Sant’Angelo Le Fratte.

A Vietri di Potenza un tentativo di furto rocambolesco, con i ladri che sono entrati in un appartamento situato al secondo piano di una palazzina nel rione Campo Sportivo, arrampicandosi dai tubi e sostenendosi dalle ringhiere. Ma una volta entrati dopo aver forzato il balcone, sono dovuti scappare via visto che i proprietari al piano di sotto si sono accorti della loro presenza.

A Tito due i furti andati a buon fine. Il primo in via Vittorio Emanuele dove, poco dopo le ore 19:00, il proprietario è uscito e i ladri sono entrati da una porta posta sul retro dell’abitazione. Dall’interno sono riusciti ad asportare solo alcuni orologi ed oggetti non di grande valore. Mentre in una casa vicina, situata in contrada Botte, i ladri hanno asportato oro ed oggetti preziosi.

Nei tre Comuni sono diverse le telecamere di sorveglianza attive. Anche da questi elementi sono iniziate le indagini dei Carabinieri delle locali Stazioni, intervenuti nei tre centri per i rilievi del caso. Utili alle indagini anche alcune auto segnalate ai carabinieri da parte di alcuni cittadini.

– Claudio Buono –