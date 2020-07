Messa in sicurezza strade provinciali. In consegna cantieri a Salerno e Pontecagnano

La Provincia di Salerno consegna altri lavori di messa in sicurezza. Questa volta sono previsti sulla S.P. 25a a Salerno e sulla S.P. 132 a Pontecagnano Faiano. Gli importi sono rispettivamente di 31.697,51 euro e di 41.484,54 euro.

“Il primo intervento – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – viene consegnato il 20 luglio. Sono lavori di rifacimento della sovrastruttura stradale dissestata della S.P. 25a, nei tratti ricadenti nel territorio del comune di Salerno, precisamente dal Km 0+000 al Km 1+800 ca. Il secondo intervento viene consegnato invece presumibilmente il 23 luglio. Si tratta della pavimentazione stradale nei tratti maggiormente ammalorati della S.P. 132 ricadenti nel territorio del comune di Pontecagnano Faiano, precisamente dal Km 2+100 al Km 3+500 ca“.

Intanto sulla Strada Provinciale 105 sono definitamente terminati i lavori di ripristino della carreggiata in massima sicurezza. Si trattava di lavori di somma urgenza ricadenti nel comune di San Mango Piemonte a seguito di una frana. I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.

“Apriamo altri cantieri – afferma Strianese -, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle nostre comunità“.

