Messa in sicurezza strade. A Sapri e Montano Antilia la Provincia consegna lavori sulla SR 104 e sulla SP 346

La Provincia di Salerno consegna altri lavori di miglioramento della sicurezza stradale, sulla SR 104 nel comune di Sapri e sulla SP 346 (Abatemarco – Massicelle) nel comune di Montano Antilia.

“Gli interventi – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – vengono consegnati in queste ore e, in entrambi i casi, si tratta di lavori straordinari di manutenzione al piano viario ai fini della sicurezza stradale. L’importo dei rispettivi lavori è: per Sapri 48.453,18 euro, per Montano Antilia 39.867,93 euro“.

I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.

“Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori – afferma Strianese –. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità“.

