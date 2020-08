Messa in sicurezza stradale. La Provincia consegna lavori nelle Galleria D’Ambrosio e Sigillitto a Caggiano

La Provincia di Salerno consegna altri lavori di miglioramento della sicurezza stradale. Si tratta di lavori sulla SP 442 nel comune di Caggiano che interessano le due gallerie D’Ambrosio e Sigillitto.

“Gli interventi – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – avranno inizio il 31 agosto e dovranno essere terminati come da cronoprogramma di progetto entro 60 giorni, cioè entro il 1° ottobre”.

Nella Galleria D’Ambrosio verranno avviati i lavori di ripristino e di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione e lavori di segnaletica di sicurezza e preavviso per l’importo complessivo di 88.170,50 euro.

Contestualmente si procederà agli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici delle Gallerie D’Ambrosio e Sigillitto per l’importo di 37.952,03 euro.

I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti diretto da Domenico Ranesi supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.

“Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria – conclude Strianese –ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”

– Claudia Monaco –