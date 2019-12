Menù campano e musica al Gran Galà di Capodanno de L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina

Sorpresi dal maestoso albero natalizio, dalle luci e dai giochi d’acqua della piscina, dalle luminarie che riempiono il parco giardino, L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina è pronta ad accogliere quanti sceglieranno la struttura per partecipare al Gran Galà di Capodanno 2020 in una scenografia di emozioni scintillanti per vivere l’arrivo del nuovo decennio in maniera indimenticabile.

Per accogliere il nuovo anno lo Chef ha ideato un menù dalla radice campana che richiama la storia della cultura culinaria marinara, costruito con attenzione e con un connubio di ingredienti principali ed accostamenti dedicati per entusiasmare i palati. La serata e l’attesa della mezzanotte saranno vissute in maniera emozionante con la presenza della FruitJoy Big Band che si presenterà con l’intento di creare un mix tra diversi percorsi sonori che vanno dal rock-steady allo ska, al reggae fino al Rock&Roll, partendo dal riarrangiamento di cantautori italiani e internazionali.

Si inizia con l’aperitivo di San Silvestro con i Finger Food delle delizie campane con Rocher di ricotta, gamberi rossi e frutta secca, sfera di polpo con salsa di carote e Tarte Sablée con insalata di scarola liquida e sgombro fumè, per proseguire con l’Entree dello Chef a base di millefoglie con mousse di salmone, composta di limoni d’Amalfi e yogurt di bufala.

Per antipasto lo Chef propone baccalà in crosta di patate e olive itrane con maionese di cavolfiore e papaccelle fritte di Brusciano. Per primo, invece, risotto acquerello alla lattuga del Mar Mediterraneo con vongole veraci e julienne di seppie al profumo di mandarino e cavatelli di saragolla al ragù di pescatrice con cremoso alle castagne di Roccadaspide e tondo di Paestum croccante.

Secondo piatto sarà la darna di ombrina scottata a pelle con verdurine in agro al salto e ristretto aromatizzato alla liquirizia. Per dessert una tartelletta di pasta frolla con noci di Giffoni caramellate, nuvola di ricotta e fichi bianchi del Cilento adagiata su spennellata di cioccolato fondente.

Dopo la mezzanotte per buon auspicio il tradizionale zampone con le lenticchie. La cena sarà accompagnata dai vini della Cantina Astoria Tenuta Val de Brun, Estrò Chardonnay DOC, mentre le bollicine saranno Ferrari, Extra Dry Rosè Fashion Victim Astoria e Moscato Fashion Victim Astoria.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni si può scrivere all’indirizzo reception@arabafenicespa.com, telefonare al numero 0828/1992328 o inviare un messaggio WhatsApp al 393/8191040.

