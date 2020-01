“Meningite: sintomi e prevenzione”. A Geo & Geo ospite il dottore Ippolito originario di Sant’Arsenio

Importante partecipazione a Geo & Geo, programma televisivo di Rai 3.

Il dottore Giuseppe Ippolito, Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, originario di Sant’Arsenio, ha preso parte al programma condotto da Sveva Sagramola.

Al centro del programma è stato trattato il tema della meningite insieme ai sintomi, al vaccino e alla prevenzione.

“Non dobbiamo dimenticare che la meningite – ha spiegato il dottore Ippolito – è una malattia gravata dal rischio di morte. Va trattata il primo possibile, appena si presentano sintomi di febbre e cefalea accompagnati da rigidità della nuca. La meningite si trasmette da persona a persona con contatti ravvicinati come starnuti o saliva. Non dobbiamo allarmarci se in una classe si presenta un caso di meningite. Non bisogna chiudere la scuola ma è importante avviare programmi per valutare la copertura vaccinale“.

Il dottore Ippolito ha poi sottolineato come siano presenti diversi tipi di meningite come quella da meningococco, da pneumococco e la virale. Importante, inoltre, la prevenzione che è possibile grazie ai vaccini.

Contro il meningocco di tipo C, infatti, è possibile somministrare una dose tra i 13 e 15 mesi di vita. Contro il meningococco di tipo B, invece, sono necessarie 3 dosi al 3°, 4° e 6° mese di vita oltre ad un richiamo a 13 mesi. La tetravalente, invece, protegge contro i ceppi A,C,W e Y nell’adolescenza e va somministrata a chi non è stato mai vaccinato o a chi è stato vaccinato contro il meningococco C.

“E’ importante vaccinare – ha sottolineato Ippolito – e serve a tutelare maggiormente tutte le fasce. Soprattutto è indicata per chi viaggia”.

– Claudia Monaco –