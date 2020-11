Contagiata dal Covid-19 un medico che presta servizio al 118 e al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

La donna, dopo essersi sottoposta ad un tampone di ordinario controllo, è risultata positiva al virus.

Non ha sintomi particolari e le sue condizioni di salute sono buone. La catena dei suoi contatti diretti è stata ricostruita e attualmente, così come previsto dal protocollo, si trova in regime di isolamento in attesa della guarigione.

– Chiara Di Miele –