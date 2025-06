Questo fine settimana altri podi per la New Kodokan di San Pietro al Tanagro.

La brillante Viki Amendola è impegnata con la Nazionale al 20° Torneo Internazionale di Lotta Olimpica Città di Sassari.

Sono 20 le nazioni presenti con i loro atleti al prestigioso appuntamento sportivo sardo.

Viki Amendola ha conquistato la medaglia d’argento perdendo la finale con la forte atleta slovacca, più volte medagliata ai Campionati Mondiali ed Europei.

Soddisfazione per la giovane atleta valdianese e per il Maestro Pietro Amendola che, ancora una volta, può vantare una lodevole prestazione targata New Kodokan.