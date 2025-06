La Banca Monte Pruno ha partecipato con grande orgoglio e coinvolgimento all’inaugurazione della rinnovata Via IV Novembre a Roscigno, un luogo da sempre conosciuto affettuosamente da tutti come “la strada della Banca”. Alla cerimonia, svoltasi in un clima di forte partecipazione e autentico spirito comunitario, era presente il Presidente Michele Albanese, invitato simbolicamente al taglio del nastro insieme al sindaco Pino Palmieri, al parroco don Michele De Luca e al cittadino più anziano della via, Rocco Crisci.

L’intervento, eseguito nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza per il dissesto idrogeologico e per la mitigazione del rischio, rappresenta un passo importante per il paese, che non a caso è stato definito “il paese che cammina”. Un’espressione che va ben oltre il richiamo al movimento franoso: Roscigno cammina nel senso più nobile del termine, cerca cioè di andare avanti, con resilienza, coraggio e dignità, in un mondo sempre più complesso per i piccoli centri che vivono la fatica dell’abbandono e dello spopolamento. In questo contesto l’inaugurazione di una strada non è un semplice intervento infrastrutturale, ma un atto di resistenza, di visione e di speranza. È l’affermazione di un’identità che non si arrende, che continua a camminare, a costruire, a credere.

Commovente anche la scopertura della nuova indicazione stradale, pensata non solo come segnaletica ma come elemento artistico e identitario che arricchisce il contesto urbano e rafforza il legame con le radici del luogo.

A margine dell’inaugurazione il Presidente Albanese ha voluto fare “un plauso sincero al Sindaco e all’Amministrazione comunale per aver reso possibile l’inaugurazione di questa importante arteria del paese. È motivo di grande orgoglio sapere che si tratta della cosiddetta ‘strada della Banca’, un luogo che custodisce una parte viva della nostra storia e delle nostre radici. L’invito a partecipare al taglio del nastro rappresenta per noi un gesto di riconoscenza profonda verso un’istituzione che, da sempre, ha il cuore proprio in quella strada. Un segno di legame autentico tra territorio e comunità, tra passato e futuro, nel segno della continuità.”

La Banca Monte Pruno, da oltre mezzo secolo parte integrante di questo territorio, continuerà a camminare accanto alla sua gente, con i valori di sempre e con lo sguardo rivolto al domani.