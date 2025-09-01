Ladri in azione nella notte tra sabato e domenica a Salerno.

Ad essere preso di mira è stato un supermercato nella Zona Industriale, in via Tiberio Claudio Felice. Quattro persone a volto travisato hanno forzato la saracinesca dell’attività e, una volta dentro, hanno portato via gli incassi degli ultimi giorni di lavoro. Il bottino del colpo messo a segno si aggira intorno ai 60mila euro.

A fare l’amara scoperta è stato il proprietario nella mattina di ieri che ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine. Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Mobile e quelli della Polizia Scientifica e delle Volanti che hanno dato il via alle indagini.

Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.