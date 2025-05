Gli agenti del Comando di Polizia Municipale di Eboli, Nucleo Edilizia e Ambiente, unitamente ai militari della Stazione Carabinieri di Santa Cecilia hanno condotto un’importante operazione contro la gestione illecita di rifiuti.

Nei giorni scorsi, in contrada Cioffi, le Forze dell’Ordine hanno proceduto al sequestro preventivo di tre aree all’interno di un terreno agricolo destinato alla coltivazione di ortaggi.

L’intervento è scaturito da indagini relative ai reati di gestione illecita di rifiuti speciali anche pericolosi e di illecito smaltimento tramite incenerimento al suolo. Le aree sequestrate sono risultate adibite a discarica abusiva.

Nel dettaglio, in una prima area erano depositati numerosi rifiuti, anche pericolosi, in modo incontrollato direttamente sul terreno vegetale, a stretto contatto con le colture e nel fosso di scolo delle acque piovane. Tra i materiali sono stati ritrovati batterie esauste, condizionatori, quadri elettrici, pneumatici fuori uso, parti di veicoli, R.A.E.E. (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come stufe e lavatrici), materiale ferroso, fusti di plastica (anche contenenti oli esausti), filtri, telai, manichette, teli in pvc, parti di macchine agricole, mobili e sanitari dismessi.

In una seconda area adiacente alla prima e attigua a un canale consortile è stato riscontrato un deposito incontrollato di rifiuti indifferenziati sul terreno, tra cui materassi, R.A.E.E., tubi e manichette in plastica, pneumatici, sacchi di concimi, teli di pacciamatura, polistirolo, un divano e tubi di grandi dimensioni.

Infine, in una terza zona, sono stati trovati rifiuti plastici e ferrosi. Una parte di circa 40 metri quadrati era coperta da cenere, segno di avvenuta combustione dei rifiuti.

L’amministratore unico della società agricola, attuale detentrice dei terreni, è stato identificato e segnalato ai sensi del D.lgs n. 152/2006. Le indagini proseguono per accertare tutte le responsabilità.

L’operazione sottolinea l’impegno costante delle Forze dell’Ordine nel contrasto ai reati ambientali a tutela della salute pubblica e del territorio.