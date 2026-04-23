“Mancanza di decoro urbano e degrado nello spazio antistante la Chiesa Madre”.

E’ quanto sottolinea Rosario La Via che denuncia la situazione che si sta verificando davanti al luogo di culto simbolo di San Pietro al Tanagro.

La Via con degli scatti ha immortalato “il portone della Chiesa Madre imbrattato dall’urina dei cani. Poco distante inoltre è presente un cestino, che non è bello da vedere lì, con dentro un sacchetto pieno di escrementi che emana cattivi odori”.

Quello che lamenta il cittadino è in sostanza una “poca attenzione e cura da parte di chi menziona sempre il decoro urbano” e chiede che vengano presi i dovuti provvedimenti.