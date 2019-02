Il forte vento che in questi giorni ha soffiato sul sud Italia non ha risparmiato Vietri di Potenza, territorio di certo non abituato alle raffiche ed al freddo gelido come accaduto nelle ultime ore.

Ieri le folate di vento hanno fatto volare alcune tegole situate sul tetto della struttura che ospita la Stazione dei Carabinieri di Vietri di Potenza, in via Giovanni Falcone. Per fortuna, quando alcune tegole sono cadute dall’altezza di una quindicina di metri, nessuno si trovava nel piazzale della caserma, eccetto alcune auto. Una delle tegole ha colpito l’auto di un Carabiniere in servizio a Vietri provocando qualche danno.

Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Potenza che sono intervenuti oggi dopo pranzo.

Due squadre dei caschi rossi hanno raggiunto la caserma con l’autogru e hanno verificato la situazione sul tetto. Diverse le tegole che a causa del vento sono state spostate, così come diverse sono state quelle rimosse.

Un intervento che si è reso necessario per garantire l’incolumità di cittadini e militari che fanno ingresso nella struttura. Quasi certamente occorreranno altri piccoli interventi per scongiurare nuovi episodi simili.

– Claudio Buono –