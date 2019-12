Maltempo, caduta di piante sulla carreggiata tra Policastro e Santa Marina. Interrotta la circolazione

Le condizioni meteorologiche avverse dei giorni scorsi, unite alle forti raffiche di vento della scorsa notte, hanno causato la caduta di alcune piante che hanno invaso la carreggiata della Strada Provinciale 82, che collega la frazione Policastro Bussentino al Comune di Santa Marina.

Per questo la circolazione resterà interrotta fino alla rimozione dell’ingombro.

“Tempo fa, con un’ordinanza sindacale era stato imposto l’abbattimento di piante pericolose su fondi privati in prossimità di case e strade per scongiurare eventuali pericoli – spiega il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato – Le abbondanti piogge dei mesi scorsi e gli eventi meteorologici di eccezionale intensità hanno fatto sì che si verificasse proprio la situazione che volevamo evitare. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi. Adesso ci attiveremo in modo da sgomberare la carreggiata al più presto e riattivare la circolazione stradale”.

– Claudia Monaco –