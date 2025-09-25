Lutto nel mondo universitario e della cultura con la scomparsa del Professore Luigi Reina di Sant’Angelo a Fasanella.

Professore emerito dell’Università degli Studi di Salerno, già ordinario della cattedra di Letteratura italiana, preside della facoltà di Scienze della Formazione, Reina è stato uno dei più importanti studiosi della storia di Sant’Angelo a Fasanella.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi volumi di storiografia e critica letteraria e ha svolto attività militante su riviste e giornali.

“Una persona autorevole e perbene che ha dato lustro al nostro paese e che ha rappresentato un punto di riferimento culturale del territorio” ha affermato il sindaco di Sant’Angelo a Fasanella Bruno Tierno rivolgendo a nome di tutta l’Amministrazione comunale le condoglianze ai familiari.

Il Professore Reina lascia nel dolore la moglie Adriana e il figlio Marco.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa del Commiato in via San Leonardo a Salerno. I funerali, invece, saranno celebrati domani, 26 settembre, alle ore 9:30 nella chiesa del Sacro Cuore in piazza Ferrovia. Successivamente la benedizione religiosa sarà officiata nel Convento di San Francesco a Sant’Angelo a Fasanella alle ore 12:30.