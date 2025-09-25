La Giunta comunale di Teggiano, guidata dal Sindaco Michele Di Candia, ha approvato il protocollo d’intesa con l’Asl Salerno per l’attivazione di un ambulatorio virtuale di comunità.

Il servizio permetterà ai cittadini di accedere a visite mediche specialistiche in modalità televisita senza doversi spostare verso ospedali o distretti sanitari.

L’iniziativa prevede l’allestimento di uno spazio presso i locali dell’attuale SAUT di Teggiano. Il servizio è coordinato dalla UOC di Governance dei Processi di Telemedicina e Intelligenza Artificiale dell’ASL Salerno.

Il Comune di Teggiano metterà a disposizione le attrezzature necessarie e garantirà la presenza di personale per assistere gli utenti nell’uso della piattaforma.

L’ASL Salerno fornirà il personale medico che effettuerà le televisite da remoto, utilizzando una piattaforma conforme alle normative sulla privacy e si occuperà della formazione del personale comunale. Il personale dell’ambulatorio sarà anche abilitato ad attivare la Carta Nazionale dei Servizi per i cittadini senza identità digitale.

L’ambulatorio virtuale è pensato principalmente per anziani, persone con difficoltà di spostamento, residenti in aree isolate e cittadini con scarse competenze digitali. Il servizio mira a ridurre i tempi di attesa e gli spostamenti verso strutture sanitarie distanti dal territorio comunale.

La televisita rientra nelle strategie di telemedicina dell’ASL Salerno per ampliare l’offerta sanitaria territoriale.